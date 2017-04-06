Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге за право гражданам Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

За соответствующий законопроект проголосовали 521 депутат, против – 75, 36 – воздержались. Теперь законопроект должен быть официально принят Европейским советом. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня, через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в сообщении Европарламента.

«Украина соответствует всем критериям, поэтому визовый режим должен быть отменен», – приводится цитата в сообщении ЕП докладчика по предложению Марии Габриэль. Она добавила, что отмена виз будет «еще одним сильным сообщением, что Украина является ключевым партнером для Европейского союза в восточном партнерстве».

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение ЕП в Twitter: «Только что поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной». В ходе 10-го Киевского форума по безопасности он «поздравил всех, кто к этому приложил максимум усилий». «И я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина», – заявил он.

О том, что ЕС может отменить визовый режим с Украиной в конце весны, а действие безвизового режима начнется летом, 3 февраля писала «Европейская правда» со ссылкой на источники в ЕК и Совете ЕС. «Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», – говорилось в публикации.

Однако для отмены виз для граждан Украины ЕС должен был окончательно одобрить механизм замораживания безвизового режима с третьими странами.