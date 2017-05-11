ЦРУ создает миссию по противодействию северокорейской угрозы

Специальный миссионерский центр для предотвращения ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи создан Центральным разведывательным управлением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В центре будут работать кадровые сотрудники ЦРУ, которым предстоит взаимодействовать с разведывательным сообществом и другими представителями системы американской нацбезопасности. Имя руководителя подразделения не называется. Отмечается лишь, что это «ветеран ЦРУ».

«Создание Корейского миссионерского центра позволяет нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз Соединенным Штатам и их союзникам, исходящим из Северной Кореи», - приводятся в сообщении слова директора ЦРУ Майка Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп завлял, что главную и непосредственную угрозу своей стране он видит со стороны Пхеньяна.