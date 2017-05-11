США могут запретить провоз ноутбуков в салонах самолетов из Европы

Власти США рассматривают возможность введения запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов из Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пресс-секретарь американского министерства национальной безопасности (МНБ) Дэвид Лапан подтвердил ТАСС, что такая мера обсуждается.

«Никакого окончательного решения по расширению запрета на пронос в салоны самолетов крупной электроники не принято. Тем не менее этот вариант рассматривается. МНБ продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения ради обеспечения безопасности пассажиров», – сказал Лапан.

Меры безопасности могут затронуть работу таких авиакомпаний, как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines.

Ранее США уже ввели аналогичный запрет на рейсах из 10 крупных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. В салон с собой разрешается брать только мобильные телефоны, остальную технику необходимо сдавать в багаж.