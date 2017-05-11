Судно с российскими моряками арестовано в Намибии за долги

Иностранное судно «Шериф», на котором находятся 13 российских моряков, арестовано за долги в порту Намибии, сообщил инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский. «Судно арестовали по запросу других кредиторов. Моряки продолжают находиться на "Шерифе", им продлили визу на три месяца. Когда ситуация будет решена – сказать сложно. Возможно, если судовладелец не расплатится с долгами, судно продадут», – сказал Осичанский.

В апреле российские моряки с «Шерифа» просили помочь им в репатриации на родину. По их словам, им не платят зарплату с середины февраля. С моряками связалось консульство России в Намибии. «Консул пока не собирается репатриировать россиян, они не голодают, не брошены, необходимым обеспечены. Представители консульства постоянно их навещают», – добавил Осичанский.