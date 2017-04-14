У берегов Крыма арестовано судно из Италии

Крымские пограничники арестовали судно из Италии, нарушившее госграницу России, сообщает пограничное управление ФСБ по республике.

Инцидент с буксиром «Аран», который шел под флагом Мальты, произошел в Азовском море 10 апреля, но известно об этом стало только в пятницу. «Аран» приписан к порту Валетта, Италия.

«На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа – граждане Хорватии, Словении, Черногории. В ходе осмотра буксира сотрудниками управления выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря России. Судно доставлено на якорную стоянку в порт Керчь. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта», — говорится в сообщении.

В отношении владельца буксира – компании «OCEAN KOPEP D.O.O.», а также капитана судна возбудили дело об административном правонарушении. Их оштрафовали на общую сумму 430 000 руб.