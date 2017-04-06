У берегов Крыма задержано украинское судно

Российские пограничники за нарушение госграницы задержали у берегов Крыма рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», который следовал под флагом Украины. Капитан судна был оштрафован на 60 000 руб., сообщает пресс-служба крымского регионального погрануправления ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что судно, которым владеет ООО «БАРА – Украина – Одесса», 4 апреля, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 м.

На борту оштрафованного судна находилось десять членов команды и капитан (все являются гражданами Украины).

«Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации" КоАП РФ с наложением штрафа в размере 60 000 руб.», - резюмировали в управлении ФСБ.