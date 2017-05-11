Минюст предложит Думе смягчить наказание раскаявшимся осужденным

Минюст предлагает переводить раскаявшихся и деятельно искупающих вину осужденных на принудительные работы и последующее досрочное освобождение, которые можно назначать вместо части срока заключения. Как передает «Интерфакс», министерство уведомило, что готовит такие поправки в статью УК о принудительных работах и статью о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. Сообщение опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предполагается сократить сроки фактически отбытого наказания в виде лишения свободы, после которого возможна замена наказания принудительными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для замены иными более мягкими видами наказаний или для применения условно-досрочного освобождения», – цитирует «Интерфакс». На сколько предлагается сократить сроки заключения, пока не уточняется. Цель поправок – создание новых альтернативных возможностей ресоциализации осужденных, «твердо вставших на путь исправления».

Пока по Уголовному кодексу оставшаяся часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания по истечении одной трети срока за преступление небольшой или средней тяжести (до 5 лет заключения), половины срока за тяжкое преступление (до 10 лет) и двух третей срока за особо тяжкое преступление (более 10 лет). Принимая такое решение, суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, к совершенному деянию и то, что он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный вред.