В Арктике нет потенциала для какого-либо конфликта – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече Арктического совета заявил, что потенциала для какого-либо конфликта не существует на территории Арктики.

«Россия много делает и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта. Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств», - пояснил он.