Защита Фирташа заявляет о неподсудности его дела американской судебной системе - РБК

Адвокат предпринимателя Дмитрия Фирташа подал в суд Северного округа Иллинойса ходатайство о снятии с его подзащитного всех обвинений по делу о коррупции, пишет РБК со ссылкой на документ. Это произошло 9 мая. Защитник олигарха, экс-прокурор Иллинойса Дэн Уэбб, работающий в юридической фирме Winston & Strawn, настаивает на прекращении дел, поскольку они неподсудны американским судам.

Уэбб отмечает, что вменяемые Фирташу правонарушения не связаны ни с внутренним американским законодательством, ни с законами, имеющими экстерриториальную силу. Само же преследование нарушает право предпринимателя на справедливое разбирательство, считает адвокат.

Американский Минюст в апреле 2014 г. обвинил Фирташа в даче взятки индийским чиновникам для получения лицензий на добычу титанового сырья. В обвинении речь идет исключительно о территории Индии и о компаниях, никак не связанных с США, а действия, инкриминируемые Фирташу, никак не сказались на американской торговле, отмечается в ходатайстве.

По версии следствия, титан планировалось поставлять американской корпорации Boeing. Однако, несмотря на подписанный меморандум, договор о поставке так и не был заключен. Не является основанием для подсудности американской Фемиде и участие в якобы коррупционных переводах банков-корреспондентов из США, поскольку из обвинительного заключения не следует, что хотя бы один из переводов проводился с целью дачи взятки.