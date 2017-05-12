Украина может ввести безвизовый режим с более чем 100 странами

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может получить безвизовый режим более чем со 100 странами мира.

Совет ЕС по иностранным делам одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение об отмене виз для Украины подпишут 17 мая. Совет ЕС оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

«Сто процентов, что больше чем на 100 стран мы обязательно выйдем», — сказал Климкин на пресс-конференции.

По его словам, украинские власти сейчас работают над внедрением безвизового режима со странами Латинской Америки.