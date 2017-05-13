Пушков прокомментировал слова Порошенко о «разводе» с Россией

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об «окончательном разводе» с Россией.

«Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет “исторического места в составе европейских стран”, так как такой страны до 1991 г. не было», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что «Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей» и вернулась «к историческому месту в составе европейских стран». Так он отреагировал на введение безвизового режима с Евросоюзом.

11 мая Совет Европейского союза одобрил постановление о введении безвизового режима для граждан Украины, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней.