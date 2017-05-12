Порошенко заявил об «окончательном разводе» Украины с Россией

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал введение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

По словам Порошенко, теперь будут действовать три свободы — свобода движения товаров, капиталов и людей. «Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», — добавил Порошенко.

В четверг Совет Европейского союза одобрил постановление о введении безвизового режима для граждан Украины, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней. Меры не распространяются на Ирландию и Соединенное Королевство.