МИД России прокомментировал введение безвизового режима между ЕС и Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков считает, что введение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной нельзя считать полноценным, поскольку послабления слишком незначительны. «Этот так называемый безвизовый режим с Украиной – в определенной степени такая "морковка на веревочке", которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему», – сказал Мешков.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского союза одобрил постановление о введении безвизового режима для граждан Украины, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней. Меры не распространяются на Ирландию и Соединенное Королевство.