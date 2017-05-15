Организатор митинга против реновации объяснила, почему вывели Навального

Один из организаторов митинга против сноса пятиэтажек в Москве - Юлия Галямина объяснила, почему оппозиционера Алексея Навального с женой и сыном вывели с акции, которая прошла 14 мая на проспекте Сахарова.

«Я не приглашала Алексея в зону прессы, пока я не объявлю о том, что будут выступать политики. Я не знала, кто будет первым выступать — Митрохин или Навальный. Это было бы известно по ходу дела, и вообще не факт, что они бы выступали. Но Алексея так прижали к рамке, к тому же он был с ребенком, что его наша служба безопасности пропустила внутрь. Для безопасности его же самого и журналистов, которые его окружали, и вообще людей, потому что там началась давка и толпа из-за того, что Алексей — человек, привлекающий внимание. Служба безопасности вполне законно пропустила его на митинг. Он не шел к сцене. Он мог идти к сцене, только если я его позову, — у нас была такая договоренность. И я бы его позвала или не позвала в соответствии с ситуацией», — сказала Галямина в эфире «Дождя».

Она считает, что полиция действовала незаконно, окружив Навального и его семью. «Я как организатор, официальный заявитель этого митинга, была за то, чтобы он присутствовал в этой зоне. Это регулируется только нами, заявителями. Я, конечно, подошла к полиции, буквально пролезла под бравыми товарищами, встала рядом с Алексеем и стала объяснять Александру Махонину — полицейскому, который руководил всей безопасностью на митинге, — что я как заявитель за то, чтобы этот человек присутствовал», — рассказала Галямина.

Ранее сам Навальный написал в Twitter, что его вывели по просьбе другого организатора митинга - Екатерины Винокуровой. «Она просто пожелания мэрии Москвы выполняла, да и все. Очевидная ситуация», — считает Навальный.