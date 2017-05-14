Протестующие против сноса пятиэтажек в Москве приняли резолюцию

Главное требование — отклонить во втором чтении законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России и федеральное законодательство

Они требуют отклонить законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России

На митинге против реновации была принята резолюция «Против сноса Москвы, в защиту права частной собственности». Ее главное требование — отклонить во втором чтении законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России и федеральное законодательство.

Участники митинга выразили недоверие правительству Сергея Собянина, «которое дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти».

Протестующие также требуют отмены «неправового голосования» на портале «Активный гражданин» и отмены постановления правительства Москвы о правилах учета мнений москвичей по программе реновации как не имеющего юридической силы.

Следующее требование — в публичном диалоге с гражданским обществом доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий. Существующее законодательство вполне позволяет работать с аварийным и ветхим фондом, расселяя людей, не нарушая Конституцию и федеральное законодательство, отмечается в документе.

Также пунктом резолюции стало требование прекратить провоцировать конфликты в городе. «Сегодня, сталкивая москвичей на почве реновации и исключения из списков сноса действительно аварийных и ветхих домов, власти Москвы провоцируют рознь между москвичами», — говорится в тексте резолюции.

Еще одно требование — вернуть на доработку правила землепользования и застройки Москвы.

Также граждане выступили за широкое обсуждение будущего генплана Москвы с общественностью, недопустимость уничтожения зеленых насаждений и городской среды обитания ради новой застройки, введение в Москве ограничения на этажность новой застройки.

Сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Мероприятие согласовано, но организаторами было заявлено до 5000 участников.