Открыто голосование по сносу пятиэтажек в Москве

Мэрия Москвы сообщила, что голосование по программе реновации жилья в Москве открылось досрочно. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы». Также можно провести собрание собственников и решить, участвовать ли в программе реновации.

Участвовать в голосовании могут как собственники квартир, так и наниматели по договорам социального найма.

Для того чтобы проголосовать на портале «Активный гражданин», нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.

Чтобы проголосовать в центре «Мои документы», собственнику нужно иметь при себе паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписка из ЕГРН. Нанимателям по договору социального найма — паспорт и договор социального найма.

Также в центрах могут проголосовать собственники нежилых помещений и законные представители несовершеннолетних детей. В центрах госуслуг можно зафиксировать изменение своего решения, если граждане поменяли точку зрения.