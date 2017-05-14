Митинг против сноса пятиэтажек в Москве собрал в разы больше людей, чем было заявлено

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации, которая подразумевает снос пятиэтажных домов. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 20 000 человек. Митинг был инициирован гражданами, которые выразили недовольство планами по реновации в Москве, в частности проектом федерального закона, который уже одобрен в первом чтении. Мероприятие согласовано, но организаторами было заявлено до 5000 участников.
«Таким образом, через митинг прошли 20 200 человек», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter. По оценке организаторов, митинг собрал около 60 000 человек. По данным ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие около 8000 человек. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Sergei Karpukhin / Reuters
В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажных домов
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Sergei Karpukhin / Reuters
«К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter
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Sergei Karpukhin / Reuters
Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников. По итогам митинга «Белый счетчик» насчитал 20 200 человек
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Sergei Karpukhin / Reuters
Оппозиционер Алексей Навальный (в центре) пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве. Он подошел к сцене, но полиция окружила его и попросила отойти от нее
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Sergei Karpukhin / Reuters
Произошла несогласованность между заявителями митинга, рассказал «Ведомостям» один из его организаторов, выступление Навального запланировано не было
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Sergei Karpukhin / Reuters
По оценке организаторов, на митинг пришли около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из его организаторов - депутат Мосгордумы Елена Шувалова в 14.55 мск
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Станислав Красильников / ТАСС
Полиция не пускала только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передавал корреспондент «Ведомостей». Участников просили заходить с Чистых прудов, людям пришлось идти в обход
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!», "Москва не Шанхай"
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Евгений Разумный / Ведомости
Полиция сообщила, что в акции на проспекте Сахарова приняли участие около 8000 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
В резолюции, заявленной на митинге, участники потребовали отклонить законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России
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Евгений Разумный / Ведомости
По мнению митингующих, правительство "дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти"
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще одно требование митингующих — в публичном диалоге с гражданским обществом доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий
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Евгений Разумный / Ведомости
Одна из участниц митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участница митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участница митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участница митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Митинг на проспекте Сахарова
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Евгений Разумный / Ведомости
Участница митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Наглядная агитация
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участник митинга
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники митинга
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Alexander NEMENOV / AFP
Участники митинга
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Станислав Красильников / ТАСС
Участники митинга
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Sergei Karpukhin / Reuters
Участники митинга
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Мария Соловиченко / Ведомости
На митинге раздавали желтые наклейки с надписью «#надоел»
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Мария Соловиченко / Ведомости
Участник митинга
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Мария Соловиченко / Ведомости
Участник митинга
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Михаил Оверченко / Ведомости
Одна из листовок, которые раздавали на митинге
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Евгений Разумный / Ведомости
Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения
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Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов, люди скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!». На митинге также собирали подписи с обращением в прокуратуру против закона о реновации, раздавали буклеты с предложением баллотироваться в муниципальные депутаты и работать наблюдателями на выборах. Некоторые пришли с плакатами с фотографиями Собянина и хэштегом #надоел.
Полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции, передает «Интерфакс». Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения. Проход на место акции осуществлялся через ряд рамок. Полицейские пропускали людей к рамкам группами, чтобы не было давки.
На митинге выступил председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари. Он раскритиковал законопроект о реновации, высказался против засорения города 25-этажными домами, отметив, что это вызовет экологическую катастрофу. Юлия Галямина, один из организаторов митинга, заявила, что протестующие сегодня защищают государство, потому что реновация — антиконституционная программа и те, кто ее продвигают, — государственные преступники.
Со сцены выступила представитель правительства Москвы Динара Якушева. Она говорила, что программа реновации поможет получить достойное жилье тем, кто живет в тяжелых условиях. Протестующие освистали ее.