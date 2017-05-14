Жилая недвижимость

Митинг против сноса пятиэтажек в Москве собрал в разы больше людей, чем было заявлено

Вместо согласованных с властями 5000 пришли, по оценке «Белого счетчика», более 20 000 человек

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации, которая подразумевает снос пятиэтажных домов. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 20 000 человек. Митинг был инициирован гражданами, которые выразили недовольство планами по реновации в Москве, в частности проектом федерального закона, который уже одобрен в первом чтении. Мероприятие согласовано, но организаторами было заявлено до 5000 участников.

«Таким образом, через митинг прошли 20 200 человек», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter. По оценке организаторов, митинг собрал около 60 000 человек. По данным ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие около 8000 человек. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов, люди скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!». На митинге также собирали подписи с обращением в прокуратуру против закона о реновации, раздавали буклеты с предложением баллотироваться в муниципальные депутаты и работать наблюдателями на выборах. Некоторые пришли с плакатами с фотографиями Собянина и хэштегом #надоел.

Полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции, передает «Интерфакс». Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения. Проход на место акции осуществлялся через ряд рамок. Полицейские пропускали людей к рамкам группами, чтобы не было давки.

На митинге выступил председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари. Он раскритиковал законопроект о реновации, высказался против засорения города 25-этажными домами, отметив, что это вызовет экологическую катастрофу. Юлия Галямина, один из организаторов митинга, заявила, что протестующие сегодня защищают государство, потому что реновация — антиконституционная программа и те, кто ее продвигают, — государственные преступники.

Со сцены выступила представитель правительства Москвы Динара Якушева. Она говорила, что программа реновации поможет получить достойное жилье тем, кто живет в тяжелых условиях. Протестующие освистали ее.

На митинге хотел выступить оппозиционер Алексей Навальный, выступление которого запланировано не было. Полиция помешала ему это сделать: его окружили и попросили отойти от сцены.

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Комментарии  ()
komandir
15:35 14.05.2017
Реально много - практически все от метро Тургеневская заполнено. Не ожидал. намного больше 5000:))
10
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