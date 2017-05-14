Митинг против сноса пятиэтажек в Москве собрал в разы больше людей, чем было заявлено

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов

Вместо согласованных с властями 5000 пришли, по оценке «Белого счетчика», более 20 000 человек

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против программы реновации, которая подразумевает снос пятиэтажных домов. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 20 000 человек. Митинг был инициирован гражданами, которые выразили недовольство планами по реновации в Москве, в частности проектом федерального закона, который уже одобрен в первом чтении. Мероприятие согласовано, но организаторами было заявлено до 5000 участников.

«Таким образом, через митинг прошли 20 200 человек», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter. По оценке организаторов, митинг собрал около 60 000 человек. По данным ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие около 8000 человек. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Sergei Karpukhin / Reuters В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажных домов 1/43 Sergei Karpukhin / Reuters «К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter 2/43 Sergei Karpukhin / Reuters Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников. По итогам митинга «Белый счетчик» насчитал 20 200 человек 3/43 Sergei Karpukhin / Reuters Оппозиционер Алексей Навальный (в центре) пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве. Он подошел к сцене, но полиция окружила его и попросила отойти от нее 4/43 Sergei Karpukhin / Reuters Произошла несогласованность между заявителями митинга, рассказал «Ведомостям» один из его организаторов, выступление Навального запланировано не было 5/43 Sergei Karpukhin / Reuters По оценке организаторов, на митинг пришли около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из его организаторов - депутат Мосгордумы Елена Шувалова в 14.55 мск 6/43 Станислав Красильников / ТАСС Полиция не пускала только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передавал корреспондент «Ведомостей». Участников просили заходить с Чистых прудов, людям пришлось идти в обход 7/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!», "Москва не Шанхай" 8/43 Евгений Разумный / Ведомости Полиция сообщила, что в акции на проспекте Сахарова приняли участие около 8000 человек 9/43 Евгений Разумный / Ведомости В резолюции, заявленной на митинге, участники потребовали отклонить законопроект о реновации как нарушающий Конституцию России 10/43 Евгений Разумный / Ведомости По мнению митингующих, правительство "дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти" 11/43 Евгений Разумный / Ведомости Еще одно требование митингующих — в публичном диалоге с гражданским обществом доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий 12/43 Евгений Разумный / Ведомости Одна из участниц митинга 13/43 Евгений Разумный / Ведомости Участница митинга 14/43 Евгений Разумный / Ведомости Участница митинга 15/43 Евгений Разумный / Ведомости Участница митинга 16/43 Евгений Разумный / Ведомости Митинг на проспекте Сахарова 17/43 Евгений Разумный / Ведомости Участница митинга 18/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 19/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 20/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 21/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 22/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 23/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 24/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 25/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 26/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 27/43 Евгений Разумный / Ведомости Наглядная агитация 28/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 29/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 30/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 31/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 32/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 33/43 Евгений Разумный / Ведомости Участник митинга 34/43 Евгений Разумный / Ведомости Участники митинга 35/43 Alexander NEMENOV / AFP Участники митинга 36/43 Станислав Красильников / ТАСС Участники митинга 37/43 Sergei Karpukhin / Reuters Участники митинга 38/43 Мария Соловиченко / Ведомости На митинге раздавали желтые наклейки с надписью «#надоел» 39/43 Мария Соловиченко / Ведомости Участник митинга 40/43 Мария Соловиченко / Ведомости Участник митинга 41/43 Михаил Оверченко / Ведомости Одна из листовок, которые раздавали на митинге 42/43 Евгений Разумный / Ведомости Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения 43/43

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов, люди скандировали «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!». На митинге также собирали подписи с обращением в прокуратуру против закона о реновации, раздавали буклеты с предложением баллотироваться в муниципальные депутаты и работать наблюдателями на выборах. Некоторые пришли с плакатами с фотографиями Собянина и хэштегом #надоел.

Полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции, передает «Интерфакс». Проспект Сахарова был перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта стояли заграждения. Проход на место акции осуществлялся через ряд рамок. Полицейские пропускали людей к рамкам группами, чтобы не было давки.

На митинге выступил председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари. Он раскритиковал законопроект о реновации, высказался против засорения города 25-этажными домами, отметив, что это вызовет экологическую катастрофу. Юлия Галямина, один из организаторов митинга, заявила, что протестующие сегодня защищают государство, потому что реновация — антиконституционная программа и те, кто ее продвигают, — государственные преступники.

Со сцены выступила представитель правительства Москвы Динара Якушева. Она говорила, что программа реновации поможет получить достойное жилье тем, кто живет в тяжелых условиях. Протестующие освистали ее.

На митинге хотел выступить оппозиционер Алексей Навальный, выступление которого запланировано не было. Полиция помешала ему это сделать: его окружили и попросили отойти от сцены.