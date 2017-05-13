Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается в Госдуме.

Накануне Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы согласился с необходимостью введения нового отдельного городского закона, в котором будут зафиксированы гарантии жителей пятиэтажных домов при реновации жилищного фонда.

Как следует из законопроекта («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться), жители сносимых пятиэтажек получат 12 дополнительных гарантий:

1. Участие в реновации – только по решению собственников и нанимателей квартир.

В программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается 2/3 голосов собственников и нанимателей.

2. Отказ от участия в программе реновации – в любое время.

На любой стадии формирования и реализации программы реновации (до заключения первого договора мены старой квартиры на новую) собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

3. Равнозначная новая квартира.

Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках.

Равнозначная квартира – это:

– количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке,

– жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире,

– общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная, туалет). Эта норма поможет при работе с коридорными общежитиями, уточняет один из чиновников мэрии.

Е. Разумный / Ведомости Примерно 15 домов, жители которых категорически против сноса, исключат из списка голосования. Об этом на встрече с представителями Общественной палаты заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В список попали корпуса 1 и 2 дома 60 по ул. Октябрьская, уточнил «Ведомостям» представитель мэрии. По его словам, жильцы выступают за реконструкцию пятиэтажки без отселения. В доме 1959 года постройки комфортные условия проживания, квартиры с высокими потолками, аргументируют жильцы 1/12 Яндекс.карты Жителей второго корпуса дома 130 на Ярославском шоссе устраивает техническое состояние жилого дома, рассказал представитель мэрии. По его данным, в 1990-1991 гг. была проведена полная реконструкция здания с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, полностью заменили коммуникации. После реконструкции четырехэтажный дом 1938 г. был принят как новостройка, утверждают жильцы. Еще один плюс – близость к парку 2/12 Ярослав Чингаев / для Ведомостей Несмотря на «панельное» окружение, жители дома на улице Алексея Свиридова в Фили-Давыдково выступают категорически против сноса. Это кирпичная пятиэтажка 1960 года постройки в хорошем состоянии. Из 72 квартир владельцы 60 выступили за то, чтобы выйти из списков под снос 3/12 Юлия Гадас / Ведомости Дом 17 на Осташковской улице выполнен по индивидуальному проекту и сдан в 1937 г. Жильцов устраивает техническое состояние дома. Квартиры в нем – с улучшенной планировкой, утверждают они 4/12 Яндекс.карты Жители пятиэтажки по адресу Пулковская улица, дом 3, корпус 3, обратились в управу Головинского района, аргументируя отказ от сноса тем, что в доме удобная планировка и он находится в зеленой зоне. Год постройки - 1958-й

5/12 Google Карты Коллективное обращение в управу Тимирязевского района против сноса своей пятиэтажки написали владельцы квартир в доме 57 корпус 1 на Дмитровском шоссе. Дом удобный и построен по индивидуальному проекту в 1959 г. 6/12 Яндекс.карты Жители пятиэтажки 1965 года постройки по адресу Конаковский проезд, 15, возражают против сноса, об этом они написали в обращении на имя мэра Москвы. Кирпичный дом находится поблизости от станции метро и в то же время в зеленой зоне. В нем удобная планировка 7/12 Яндекс.карты Категорически против сноса выступили и жители четырехэтажного дома в Выхино-Жулебино, расположенного по адресу улица Чугунные Ворота, дом 7, корпус 2. Кирпичный дом находится рядом с лесопарком, в нем комфортно, высокие потолки, аргументируют жильцы 8/12 Яндекс.карты Против сноса владельцы квартир трехэтажного дома по адресу Упорный переулок, д. 6/8, в Лефортово. По их словам, дом, построенный в 1951 г., в удовлетворительном состоянии, стены кирпичные, а перекрытия дубовые. Высота потолков – 2,8 м, в доме есть бомбоубежище, дворовая территория обустроена, много парковочных мест. По словам представителя мэрии, от владельцев квартир поступило письмо об отказе от работ по капитальному ремонту, запланированному на 2018-2020 гг. 9/12 Яндекс.карты Владельцы квартир пятиэтажки 1931 года постройки по адресу ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп. 21 и 22, ждут проведения капитального ремонта и утверждают, что большинство жилых помещений в собственности и с хорошим ремонтом. Люди специально покупали квартиры в сталинском доме, говорят жильцы 10/12 Яндекс.карты Жители дома 4 на ул. Лобанова против сноса, так как в 2007 г. уже был проведен капитальный ремонт. В пользу мнения жителей пятиэтажки 1957 года постройки говорят полутораметровые кирпичные стены и железобетонные перекрытия 11/12 Яндекс.карты Владельцы квартир в пятиэтажках по адресу Полесский проезд, д. 6, к. 1 и д. 10, категорически против сноса, так как их дома 1966 г. не аварийные. В их пользу удобное месторасположение, недавно сделанный капитальный ремонт фасада и кровли 12/12

4. Новая квартира – бесплатно и в собственность.

Собственникам квартир в сносимых пятиэтажках новые квартиры предоставляются бесплатно и в собственность.

Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать: получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

5. Переселение – только в своем районе.

Закон гарантирует предоставление жителям сносимых пятиэтажек равнозначных квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, в которых равнозначная квартира может быть предоставлена в пределах административного округа.

По факту, с учетом волнового переселения в большинстве случаев новые квартиры будут предоставляться в том же квартале, в шаговой доступности от старых домов.

6. Отделка комфорт-класса.

Равнозначные квартиры будут предоставляться с улучшенной отделкой («комфорт-класс») и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

7. Внеочередное улучшение жилищных условий очередников.

В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

8. Освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт.

С момента утверждения программы реновации жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

9. Комфортная городская среда и качественные дома.

Закон гарантирует право жителей, переселяемых в рамках программы реновации, на создание комфортной городской среды и высокое качество домов-новостроек.

В этих целях правительство Москвы утвердит требования:

– к формированию полноценной сети улиц и дорог, а также к организации парковочного пространства,

– к формированию тротуаров, обеспечивающих комфортное передвижение пешеходов, включая маломобильных граждан,

– к организации дворовых и внутриквартальных озелененных территорий с установкой детских и спортивных площадок и площадок для отдыха,

– к обеспечению жителей объектами социальной инфраструктуры в шаговой доступности,

Основные требования к домам, возводимым в рамках программы реновации, будут включать:

– строительство из монолита и современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью,

– вариативность планировки квартир и возможность проведения перепланировки,

– остекление балконов и лоджий, наличие специальных корзин для установки кондиционера,

– размещение входов в жилую часть преимущественно со стороны двора, а в помещения общественного назначения – только со стороны улицы,

– минимизированный перепад между уровнем входа в подъезд и уровнем пола входного вестибюля, единый уровень пола вестибюля и лифтовых холлов, что обеспечит доступность дома для маломобильных групп населения.

10. Не устраивает равнозначная квартира – можно получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.

При желании собственники квартир в сносимых пятиэтажках вместо равнозначной квартиры могут получить равноценную (равную по рыночной стоимости) квартиру либо соответствующую денежную компенсацию.

11. Помощь в переезде.

Правительство Москвы окажет помощь в переезде в новые квартиры ветеранам, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

12. Полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

Собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках смогут получить возмещение рыночной стоимости своей недвижимости.

Политолог Александр Пожалов считает, что таким образом город пытается ускорить принятие федерального закона по реновации жилищного фонда в Москве и идет навстречу пожеланиям депутатов и лидеров фракций, отвечая на те вопросы по поводу отсутствия подзаконной базы, которые звучали во время первого чтения. По мнению Пожалова, городской закон стоит принять в течение мая, это решит две задачи. Первая – устранить лакуны, которые были в федеральном законопроекте и справедливо критиковались, вторая – так как уже с 15 мая начнется голосование по участию в программе, нужно дать возможность жителям пятиэтажек делать свой выбор, имея конкретные юридические гарантии. Для того чтобы жители могли рационально принимать решение, перечень гарантий должен быть не только на уровне политических обещаний, а на уровне норм городского закона, считает Пожалов.

Евгений Разумный / Ведомости В Москве прошел митинг в «поддержку программы реновации пятиэтажного жилого фонда Москвы» 1/29 Евгений Разумный / Ведомости Перед митингующими выступал зампред Госдумы от «Единой России» Петр Толстой 2/29 Евгений Разумный / Ведомости Акция прошла в Кузьминском парке 3/29 Евгений Разумный / Ведомости 4/29 Евгений Разумный / Ведомости 5/29 Евгений Разумный / Ведомости 6/29 Евгений Разумный / Ведомости 7/29 Евгений Разумный / Ведомости 8/29 Евгений Разумный / Ведомости 9/29 Евгений Разумный / Ведомости 10/29 Евгений Разумный / Ведомости 11/29 Евгений Разумный / Ведомости 12/29 Евгений Разумный / Ведомости 13/29 Евгений Разумный / Ведомости 14/29 Евгений Разумный / Ведомости 15/29 Евгений Разумный / Ведомости 16/29 Евгений Разумный / Ведомости 17/29 Евгений Разумный / Ведомости 18/29 Евгений Разумный / Ведомости 19/29 Евгений Разумный / Ведомости 20/29 Евгений Разумный / Ведомости 21/29 Евгений Разумный / Ведомости 22/29 Евгений Разумный / Ведомости 23/29 Евгений Разумный / Ведомости 24/29 Евгений Разумный / Ведомости 25/29 Евгений Разумный / Ведомости 26/29 Евгений Разумный / Ведомости 27/29 Евгений Разумный / Ведомости 28/29 Евгений Разумный / Ведомости 29/29

Пожалов не связывает появление законопроекта с митингом на проспекте Сахарова, который готовился в течение нескольких недель, и считает, что он не повлияет на тех, кто на него собирается. Однако такой закон снимет дальнейшее беспокойство у жителей домов, попавших в список на голосование, полагает политолог.

Мэрия стремится предотвратить нарастание недовольства программой реновации, объясняет появление нового документа политолог Дмитрий Орлов. Поэтому пытается выстроить коммуникационный интерфейс, включены такие механизмы, как заседания Общественной палаты, консультации с различными специалистами. Однако это делается в пожарном порядке, считает Орлов: те москвичи, которые планировали выйти на митинг, они выйдут, а доверие с их стороны к властям пока ограничено. Даже с учетом колоссальных обещаний, которые уже дали московские чиновники, актуальными остаются два вопроса - необходимость постоянной работы с протестными группами и возможность встраивания этих обещаний в логику политики мэрии (градостроительной, парковочной), говорит Орлов.