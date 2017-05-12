Собянин защитит жителей пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты (ОП) Москвы согласился с необходимостью введения нового отдельного городского закона, в котором будут зафиксированы гарантии жителей пятиэтажных домов при реновации жилищного фонда.

Этот закон должен вступить в силу одновременно с законом федеральным, сказал Собянин. По его словам, гарантии, которые будут прописаны в нем, необходимо продублировать и в федеральном законе. Закон должен ответить на ключевые вопросы, которые возникают у жителей.

Первое — это район, куда переселят жителей сносимых пятиэтажек. «Это будет район проживания, другие районы предлагаться не будут, за исключением новых территорий и Зеленограда», — сказал Собянин.

Будет расширено понятие равнозначности жилья. «Мы считаем, что жилье, которые будет предоставляться гражданам, будет на 20-30% дороже их нынешнего жилья», - сказал Собянин. Тем не менее, чтобы исключить вероятность того, что человек получит менее ценное жилье, город предлагает ввести и понятие равноценности, чтобы человек мог выбрать – по принципу равноценности или равнозначности. «Точно так же, как мы предложили прописать по коммерческим помещениям, — там собственник может выбрать равнозначное или равноценное», — говорит мэр.

Возможность оспорить решение в суде не будет отменена. «Мы пропишем более четкие возможности для судебной защиты в федеральном законе. Это дополнительная гарантия», – пообещал мэр.

Мэр обещает, что на месте снесенных кварталов не возникнут каменные джунгли: «Многие боятся, что [на месте снесенных кварталов] появятся каменные мешки... Мы формируем техническое задание для проектирования, чтобы это были максимально комфортные для проживания районы. Чтобы были дома от шести до 14 этажей с нормальной городской застройкой. Плотность не должна быть выше 25 000 кв. м на гектар». Дома будут строиться либо монолитные, либо панельные дома последних серий, которые позволяют свободную планировку с комфортными первыми этажами для предприятий сферы услуг. Ремонт в квартирах должен быть более высокого качества, чем существующая сегодня бюджетная отделка. Это мэр предложил зафиксировать в городском законе. Прилегающие территории, которые находятся в неухоженном состоянии, будут благоустроены - появятся скверы и парки.

От 200 до 500 домов не попали в список для голосования, которое начнется 15 мая, и жители сегодня просят власти внести эти дома в программу реновации. В текущий список для голосования их включать не будут, сказал мэр. «Они должны провести собрание собственников жилья и двумя третями принять решение — в соответствии с Жилищным кодексом. Как только они пройдут, мы сразу включим дом в проект программы реновации», — сказал Собянин. Примерно 15 домов, жители которых категорически против, исключат из списка голосования.

Что касается общежитий и коммуналок, они могут быть включены в программу реновации. «Проанализировав этот вопрос, большинство общежитий утратило статус общежитий и стало обычным жильем. Люди там живут на правах соцнайма. Можно в нашем городском законе прописать, что такие общежития могут попадать под реновацию по общему правилу. Они могут принять решение на общем собрании и проголосовать двумя третями голосов. То же самое касается коммуналок», — сказал Собянин. Дома в Москве, являющиеся памятниками архитектуры, будут подлежать исключительно реставрации. С жителями таких домов будет проведена «индивидуальная работа».

Председатель Общественной палаты Константин Ремчуков предложил создать общественный штаб при организации, который бы отрабатывал возникающие проблемы: «Нужен общественный контроль на весь период голосования, чтобы люди знали, что они будут услышаны и их точка зрения будет учтена». В ответ Собянин попросил Общественную палату собрать на своей площадке другие общественные организации для дополнительного контроля за процессами по программе реновации.

По словам Собянина, программа реновации будет ключевой для московского правительства на протяжении 15 лет. «Волюнтаристски принимать решения о включении огромных жилых массивов в реновацию и снос, не посоветовавшись с москвичами, не услышав их мнение, не можем. Мы до последнего пытались решить эту проблемы посредством капитального ремонта, только поняв, что это невозможно, стали соглашаться с людьми. Кроме того, программу нельзя реализовать, как прежде, — изменилось законодательство», — сообщил он.