Навальный назвал причину, по которой его вывели с митинга против реновации

Оппозиционера Алексея Навального вывели с митинга против сноса пятиэтажек в Москве, куда он пришел вместе с женой и сыном. «Ко мне с Юлей и Захаром подошел ОМОН и вывели нас с митинга… Задерживать не стали. Просто вывели за рамки», — написал Навальный в Twitter.

Политик также опроверг сообщения о том, что его задержали, потому что он хотел выступить, хотя его выступление запланировано не было. «Да я вообще не собирался ни выступать, ни к сцене подходить. Организатор написала: подходи. Ну, я и подошел (два часа шел в толпе)», — написал Навальный.

Он сообщил, что его попросила подойти к сцене один из организаторов митинга Юлия Галямина. «Галямина, например, меня и позвала выступить. А вывели нас всех, насколько я понял, по просьбе [Екатерины] Винокуровой (другой организатор митинга. — Ред.)… Она просто пожелания мэрии Москвы выполняла, да и все. Очевидная ситуация», — считает Навальный.

Митинг против реновации прошел сегодня на проспекте Сахарова. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Организаторы насчитали 60 000, полиция — 8000. Была принята резолюция с требованием отклонить законопроект о реновации.