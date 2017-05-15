Мосгорсуд оставил без изменения решение о штрафе Навальному за организацию акции 26 марта

Мосгорсуд признал законным штраф в 20 000 руб., наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию не согласованной со столичными властями массовой протестной акции в центре Москвы 26 марта.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения», – приводит «Интерфакс» слова судьи. Сам Навальный не явился на заседание, он посчитал, что достаточно будет присутствия его адвоката Ольги Михайловой.

В своей жалобе защита указывала, что по данному делу отсутствует оригинал протокола об административном правонарушении. «В материалах дела два напечатанных протокола с одним и тем же номером, но с разными текстами. Оригинала нет. В рапортах полицейских, на основании чего был составлен протокол, также указываются разные версии», – сказала адвокат.

В отношении Навального были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2.2 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). О последнем, по его словам, он узнал только перед заседанием в Тверском суде Москвы, куда его доставили после ночевки в отделе полиции «Коньково».