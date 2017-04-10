Навального выпустили в Коньково после 15 суток ареста

Алексей Навальный отпущен на свободу после 15 суток административного ареста, но не из спецприемника ГУВД в Мневниках, сообщил руководитель предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков. Навальный продолжает президентскую кампанию, намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля, сказал Волков.

«Его увезли в ОВД "Коньково" и сейчас там выпустили, в 14.28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой», - сообщил Л. Волков журналистам. «Навального выпустили в положенные 14.28, но не из спецприемника № 2, а из ОВД «Коньково», - подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

27 марта Тверской суд Москвы признал Навального виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов (ст.19.3 КоАП) при задержании на Тверской улице в Москве 26 марта. Также оппозиционер признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП), за что оштрафовал на 20 000 руб.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 000 до 50 000 человек. По официальным данным полиции, было задержано около 500 человек.