Генпрокуратура посчитала ошибочным запрос о недвижимости Медведева – РБК

Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет России запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает РБК. Депутат просил проверить сообщения о коррупционной деятельности премьера Дмитрия Медведева. Обращение было «возвращено в СКР как ошибочно направленное».

17 марта Рашкин направил запрос на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, копии были направлены директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Депутат просил провести проверку информации «о возможной коррупционной деятельности» Дмитрия Медведева. 5 апреля Госдума проголосовала против проведения парламентского расследования по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

СКР не нашел оснований для проверки информации, озвученной в фильме Фонда борьбы с коррупцией. ФСБ прислала Рашкину ответ с пометкой «для служебного пользования».