СКР не нашел оснований для проверки сведений из фильма ФБК о недвижимости Медведева

Следственный комитет России не нашел оснований для проверки информации, озвученной в фильме Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. С соответствующей просьбой к следователям обращался депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В расследовании Алексея Навального, обнародованном в начале марта, утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от миллиардера Алишера Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка.

«По поручению председателя Следственного комитета России рассмотрены ваше обращение и заявление Прошина Е. А., Сеньчева Ю. Е., Кателевского Я. Н. и Орла А. В. о необходимости проверки информации, размещенной на сайте ФБК о возможном нарушении законодательства при передаче недвижимого имущества, расположенного на территории Московской области, в собственность фонда "Соцпроект", а также по иным вопросам», — говорится в ответе СКР Рашкину.

В нем отмечается, что «надзор за исполнением законов органами управления и руководителями некоммерческих организаций отнесен к компетенции прокуратуры». «Обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в ответе.