Клинтон объявила о создании собственного политического движения

Экс-кандидат в президенты от Демократической партии, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о создании политического движения Onward Together («Вместе вперед»). На своей странице в Twitter она пояснила, что новая политическая сила должна «вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже участие в выборах».

На сайте Onward Together отмечается, что движение должно продвигать прогрессивные ценности, которые на последних выборах нашли поддержку «66 млн избирателей».

«Я возвращаюсь, чтобы стать частью сопротивления», - цитирует CNN Клинтон. Противостоять она собирается группам, которые стоят за президентом США Дональдом Трампом.

По данным телеканала, после поражения на выборах Клинтон продолжала работать со своими спонсорами и сторонниками. В их числе была группа Swing Left, работающая «в полях» и поддерживающая кандидатов от демпартии в колеблющихся районах, Emerge America, представляющая женский демократический электорат, правозащитная организация Color of Change, защищающая интересы расовых меньшинств, а также Run for Something, организующая молодежь. Клинтон пообещала в отдельных случаях предоставлять этим организациям прямое финансирование.