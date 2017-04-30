Трамп обвинил Клинтон и ее сторонников в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией. «Есть Подеста [бывший глава предвыборного штаба Клинтон], который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари выступал с речами в России, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом», — заявил Трамп в интервью CBS.

Президент также задался вопросом, почему «Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера»: «Они наняли какую-то компанию, и кто-то сказал достаточно плохие вещи, что их серверы взломали. Но почему демократы не позволили ФБР [изучить серверы]? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?»