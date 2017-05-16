Минздрав объяснил разницу в данных Скворцовой и Покровского по ВИЧ-инфицированным

Минздрав России объяснил, почему данные ведомства по заболеваемости ВИЧ расходятся с данными руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, Покровский привел результаты проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора эпидемиологического мониторинга на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не статистические данные по заболеваемости ВИЧ за прошедший год.

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в прошлом году сократилось на 15% по сравнению с 2015 г. В свою очередь Покровский заявил, что количество зараженных ВИЧ-инфекцией в России в 2016 г. выросло на 5,3%.

В Минздраве сообщили, что заболеваемость отражает число лиц с установленным диагнозом, а не число лабораторных анализов. В прошлом году в специализированных медицинских организациях под диспансерным наблюдением состояло 658 141 пациент, больной ВИЧ-инфекцией, уточнил Минздрав. Это на 13% больше, чем в 2015 г.