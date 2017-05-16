СКР просит продлить до 21 августа арест директору ФГУП при ФСО

Следствие попросило продлить до 21 августа сроки ареста директору ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны Андрею Каминову и другим фигурантам дела о хищении 225 млн руб., выделенных на строительство резиденции президента. Это ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По ее словам, суд рассмотрит эти ходатайства 17 и 18 мая. В деле всего шесть фигурантов.

О задержании Каминова, его бывшего заместителя Станислава Кюнера (также ранее он был менеджером «Балтстроя», а сейчас является гендиректорм ООО «Стройфасад») 21 марта сообщила «Фонтанка.ру». Сообщалось, что фигурантов дела подозревают в хищениях при строительстве «Объекта № 53» ФСО – дома приемов в официальной резиденции президента в Ново-Огареве. Суд начал арестовывать фигурантов дела 22 марта.

СКР сообщал, что расследуется дело «в отношении руководителей и участников преступного сообщества, совершивших в особо крупном размере хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство различных государственных объектов федерального значения» (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК). По делу кроме Каминова и Кюнера проходят Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов.