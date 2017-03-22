Суд арестовал директора предприятия ФСО Каминова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова. «Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Каминова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 мая 2017 г.», - приводит «Интерфакс» выдержку из постановления судьи Наталии Дударь.

Таким образом суд отклонил ходатайство защиты обвиняемого, которая просила отпустить Каминова под домашний арест. Его адвокат заявил, что собирается оспорить решение суда.

Каминова обвиняют в организации хищения 225 млн руб., которые должны были пойти на строительство объектов федерального значения. Ранее сообщалось, что в деле идет речь о строительстве «Объекта № 53» ФСО – дома приемов в официальной резиденции президента в Ново-Огареве.