СКР оценил ущерб по делу ФГУП ФСО «Атэкс» в 225 млн рублей

Следственный комитет Росии (СКР) подтвердил расследование уголовного дела о хищениях в отношении директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрея Каминова и еще пяти человек. Как сообщает сайт СКР, главное управление комитета по расследованию особо важных дел ведет дело «в отношении руководителей и участников преступного сообщества, совершивших в особо крупном размере хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство различных государственных объектов федерального значения» (ч.1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК). По делу задержаны Каминов, бывший первый замгендиректора ФГУПа Станислав Кюнер, а также Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов. Следствие 22 марта попросит суд выбрать для них меру пресечения.

Предварительно ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 млн руб., отмечает СКР.

О задержании Каминова, его бывшего заместителя Кюнера (также ранее он был менеджером «Балтстроя», а сейчас является гендиректорм ООО «Стройфасад») 21 марта сообщила «Фонтанка.ру». По ее сведениям, по этому делу прошли обыски в Москве и Петербурге, в том числе у субподрядчиков ФГУП «Атэкс», в частности у «Стройкомплекта». Информацию о задержании Каминова сообщили также РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Сообщалось, что фигурантов дела подозревают в хищениях при строительства «Объекта № 53» ФСО – дома приемов в официальной резиденции президента в Ново-Огареве. Позднее «Фонтанка» сообщила, что фигурантам вменяется также ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе).

Источники «Интерфакса» и «Фонтанки» также связывали дело Каминова с делом о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняется петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, владелец «Балтсроя», знакомый с сыном экс-руководителя ФСО Евгения Мурова.