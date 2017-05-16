Представитель МИДа назвала фейком сообщения о передаче Трампом секретов Лаврову

Представитель МИДа Мария Захарова назвала «очередным фейком» информацию источников The Washington Post и Reuters о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку засекреченную информацию, когда принимал их 10 мая в Белом доме. По сведениям этих СМИ, дипломатам якобы была передана информация под грифом «совершенно секретно» о деятельности «Исламского государства» (запрещено в России). «Русскому послу Трамп раскрыл больше информации, чем нашим союзникам», – утверждал источник The Washington Post. В Белом доме и госдепе затем передачу засекреченных данных россиянам опровергли.

Захарова посоветовала не читать американские СМИ и использовать их другими способами, а также посетовала на нынешнюю информационную нестабильность в мире. Она напомнила, что 11 мая предупреждала о планах американских журналистов выдать «сенсацию» о встрече Лаврова и Трампа и что МИД разрушил информационную кампанию США с обвинениями в публикации якобы секретных фотографий с этой встречи.