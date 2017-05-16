Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего

Спасатели во вторник днем извлекли тело женщины из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва четырехэтажного жилого дома Советском районе Волгограда, передал «Интерфакса» с места события.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли два человека и девять пострадали.

В Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. В результате обрушился весь третий подъезд этого дома.