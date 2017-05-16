При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли три человека

В четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли и ранены восемь человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. Корреспондент «Интерфакса» сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда извлекли тело третьей погибшей.

В результате взрыва третий подъезд дома № 60 по Университетскому проспекту полностью разрушен, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи, сообщили в Главном управлении МЧС по Волгоградской области. «Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы», – сказал ТАСС представитель ведомства.

На месте происшествия работают спасатели и медики, под завалами могут находиться люди. Представитель администрации региона сообщил «РИА Новости», что все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших.

Власти Волгоградской области организуют пункты временного размещения и эвакуации для жильцов обрушившегося дома. «Проходит совещание в экстренном штабе. Решается вопрос об эвакуации жильцов дома и подготовке пунктов временного размещения. Специалисты на местах будут проводить обследования дома, после чего будет понятно, что будет дальше с домом», — сообщил «РИА Новостям» представитель администрации региона. По его словам, всего в доме жили 90 человек.