Ройзман пойдет на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока"

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что собирается участвовать в выбора губернатора Свердловской области от партии «Яблоко».

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому – спасибо за позицию и поддержку», – написал он на своей странице в Facebook.

О своем желании участвовать в выборах главы региона, Ройзман объявил 17 апреля. Тогда он не уточнил, от какой именно партии он собирается выдвигаться. В тот же день президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.