Путин назначил Куйвашева врио губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», – говорится в указе.

В 2017 г. оставили свой пост губернаторы Пермского края, Нижегородской и Рязанской областей, главы Бурятии и Карелии. Никто из них не был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.