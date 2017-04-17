Ройзман объявил о желании идти на выборы губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о своем желании баллотироваться в губернаторы Свердловской области. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал он в Twitter. Ройзман не уточнил, от какой партии он планирует идти на выборы.

Сегодня президент Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Путин также назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.