Тверской суд разъяснил ситуацию с делом Вячеслава Мальцева

Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко опровергла информацию об исчезновении из суда материалов дела политика Вячеслава Мальцева. 16 мая его адвокат Сергей Бадамшин написал в Twitter: «Тверской суд потерял материалы по аресту Вячеслава Мальцева. Молодцы какие». Когда в связи с этим «Медиазона» попросила у представителя суда комментарий, тот ответил отказом, сообщило это издание.

Дело об административном правонарушении Мальцева находится в канцелярии Тверского суда, о чем адвокат Бадамшин был уведомлен, сообщила Дзюрко. Сотрудник «Медиазоны», по ее словам, попросил комментарий у сотрудника аппарата суда, который не уполномочен давать пояснения журналистам, а не у пресс-секретаря.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях) и назначил административный арест на 15 суток.