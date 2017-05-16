Адвокат: из суда пропали материалы об аресте Вячеслава Мальцева

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что из суда пропало дело Вячеслава Мальцева. «Тверской суд потерял материалы по аресту Вячеслава Мальцева. Молодцы какие», – написал он в Twitter. В беседе с «Медиазоной» представитель суда не стал комментировать данную ситуацию.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях) и назначил административный арест на 15 суток. Мальцев был задержан в Саратове.