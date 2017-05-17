Минюст не собирается ликвидировать «Открытую Россию»

У Минюста нет претензий к «Открытой России», закрывать ее ведомство не планирует, заявил руководитель министерства Александр Коновалов. Его цитирует «Интерфакс». В конце апреля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России организации «Открытая Россия», одноименного общественного сетевого движения и Института современной России, представитель надзорного ведомства говорил, что обе «Открытые России» базируются в Великобритании, а институт – в США. Председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев заявил, что эти организации никакого отношения к сетевому движению «Открытая Россия» не имеют.

«На сегодня "Открытая Россия" является зарегистрированной организацией, сведения о ней содержатся в соответствующих реестрах некоммерческих организаций России. Контроль за ее деятельностью осуществляется в текущем плановом режиме в пределах компетенции Минюста. Если претензии появятся, мы о них узнаем», - сказал Коновалов. По его словам, «прямой связи между внесением иностранной организации в реестр нежелательных организаций - а Минюст выступает только как оператор данного реестра - и деятельностью других организаций, каким-то образом с ней связанных, не имеется». «Таким образом, вопрос о ликвидации не стоит», - добавил он.

В пресс-службе Минюста заявили, что в России нет филиалов признанных нежелательными общественных организаций.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в России зарегистрирована межрегиональная общественная организация «Открытая России», созданная в 2003 г., с филиалами в Мурманской и Свердловской областях, исполнительным директором которой является Анатолий Ермолин. Совладельцами, согласно базе данных, являются Михаил Ходорковский, Владимир Дубов, Василий Шахновский, Ирина Ясина и Илья Ломакин-Румянцев.