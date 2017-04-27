«Открытая Россия» внесена в перечень нежелательных организаций – Минюст

Минюст России в четверг включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в Росии иностранные неправительственные организации (НПО), в том числе основанное бизнесменом Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия».

Реестр, в частности, пополнили НПО «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (обе зарегистрированы в Великобритании), а также «Институт современной России» (США).

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Интерфаксу», что по результатам изучения поступивших в ведомство материалов принято решение о признании упомянутых организаций нежелательными на территории РФ.