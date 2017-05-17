Полковнику СКР Максименко предъявлено обвинение в получении взятки в 1 млн рублей – «РИА Новости»

Руководителю управления собственной безопасности (УСБ) СКР полковнику Михаилу Максименко предъявлено обвинение в получении взятки в 1 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По словам собеседников агентства, за эту сумму полковник должен был обеспечить возбуждение уголовного дела против сотрудников уголовного розыска Санкт-Петербурга.

Источник в правоохранительной системе добавил, что в рамках дела допрашиваются подчиненные Максименко, которых он отправлял в Петербург с проверкой по делу о краже элитных часов Hublot у предпринимателя Бадри Шенгелия. Бизнесмен в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что проходит подозреваемым в даче этой взятки Максименко. Шенгелия отметил, что часы Hublot были изъяты у него в конце 2014 г. оперативником отдела уголовного розыска Петербурга возле одного из местных ресторанов, куда он приехал на встречу.

Собеседники агентства отмечают, что Шенгелия обратился к Максименко и, согласно мнению следствия, передал ему взятку за возбуждение дела в отношении оперативника угрозыска, забравшего часы. Один из источников уточнил, что сам бизнесмен дал показания на Максименко.