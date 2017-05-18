США передумали вводить запрет на провоз ноутбуков в салонах самолетов

Власти США и Евросоюза договорились, что Вашингтон не будет вводить запрет на провоз ноутбуков в салонах самолетов из Европы. Об этом сообщает телерадиокомпания «Би-би-си». По ее данным, вопросы авиационной безопасности обсуждали в Брюсселе четыре часа.

В ЕС заявили, что это совещание «положило начало новой эры, в которой стороны смогут достичь лучшего взаимодействия по вопросам безопасности при президенте США Дональде Трампе».

Ранее пресс-секретарь американского министерства национальной безопасности Дэвид Лапан сообщил, что власти США рассматривают возможность введения запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов из Европы.