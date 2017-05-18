В Турции перевернулся микроавтобус с туристами

В турецком городе Мугла перевернулся автобус с туристами, 18 человек получили ранения, сообщает Hurriyet. Автобус ехал в город Денизли на юго-западе страны. Двое из пострадавших – граждане Турции, остальные – россияне. На месте работают полиция и сотрудники скорой помощи. По данным газеты Sabah, пострадали 17 человек. Инцидент произошел около 10.00

В посольстве России в Турции «Интерфаксу» заявили, что пострадавшие в ДТП являются гражданами Украины. «По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украины. Россиян среди них не было», – сказали в посольстве.

В субботу, 13 мая, в том же районе Турции произошло крупное ДТП с турецкими туристами. В результате аварии погибло более 20 человек. Микроавтобус, ехавший на однодневную экскурсию в Мармарис, упал с высоты 30 м на гористой дороге.