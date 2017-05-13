Число жертв ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции возросло до 24

По уточненным данным, жертвами ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции стали 24 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с туристами упал с высоты 30 м на гористой дороге. В салоне было 42 человека, все граждане Турции. Как уточнил заместитель губернатора Камиль Кётен, в автомобиле были туристы из провинции Измир, которые ехали на однодневную экскурсию в Мармарис. Среди пострадавших в основном женщины среднего возраста.

Рассматривается несколько версий происшедшего: водитель мог не справиться с управлением на сложном участке дороги, также причиной аварии могли стать лопнувшая шина или отказавшие тормоза.