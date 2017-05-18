Приставы арестовали Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла»

Судебный пристав-исполнитель осуществил опись и арест Gelandewagen, который принадлежал сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, сообщает РБК со ссылкой на представителя ФССП. Автомобиль передан уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве. Также с Шамсуарова взыскали административный штраф в размере 2500 руб.

17 октября 2016 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ. Его приятель Виктор Усков также был приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 000 руб. Третий фигурант – водитель Абдувахоб Маджидов – был оправдан. Суд постановил обратить автомобиль Gelandewagen в доход государству.