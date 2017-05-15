Приставы намерены конфисковать Gelandewagen у сына вице-президента «Лукойла»

Московские приставы будут добиваться конфискации внедорожника Gelandewagen у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, осужденного за гонки по Москве. Об этом сообщил представитель столичного управления федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын. «В Зюзинском отделе судебных приставов УФССП по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении должника Руслана Шамсуарова о конфискации автомобиля Gelandewagen», — сказал Коробицын «Интерфаксу».

Кроме того, в отношении Шамсуарова ведется исполнительное производство о взыскании административного штрафа в 2500 руб., взыскателем по которому является Администрация московского парковочного пространства.

17 октября 2016 г/ Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ. Его приятель Виктор Усков также был приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 000 руб. Третий фигурант — водитель Абдувахоб Маджидов — был оправдан. Суд постановил обратить автомобиль Gelandewagen в доход государству.