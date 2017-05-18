Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри военного

Армения передала России российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного армянским судом на пожизненное заключение по обвинению в убийстве семи человек в городе Гюмри. «В рамках процесса выполнения решения суда первой инстанции Ширакской области Армении от 23 августа 2016 года и в соответствии с Московской конвенцией от 1998 года "О передаче осужденных для дальнейшего несения наказания" передача В.Пермякова Российской Федерации осуществлена 18 мая», – сообщили «Интерфаксу» в министерстве юстиции Армении.

Минюст Армении получил постановление Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону о признании приговора Пермякову и его исполнении на территории России. «Решение суда РФ гарантирует безоговорочное и полное исполнение приговора гражданину РФ В.Пермякову, приговоренному судом Армении к пожизненному заключению, - в порядке, установленном действующими между Арменией и Россией международными соглашениями», – добавили в ведомстве.

12 августа 2015 г. гарнизонный военный суд России в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ: дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри. 23 августа суд в Армении приговорил В.Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 г. семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.