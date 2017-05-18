В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке один человек погиб, 13 ранены

В результате наезда автомобиля на большой скорости на пешеходов в Нью-Йорке погиб один человек, 13 человек получили травмы, передает Reuters со ссылкой на полицию и очевидцев.

Водителя задержали. Он ехал по тротуару полосы встречного движения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Место ЧП оцеплено.

По словам очевидца, действия водителя автомобиля были преднамеренными. Однако в полиции опровергли данную информацию, сообщив, что данный инцидент «не связан с терроризмом». Водитель мог быть пьян.