В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей

Грузовой автомобиль остановился только после того, как врезался в витрину одного из магазинов

По словам очевидцев, трое погибли, есть раненые. В полиции не исключают, что происшедшее может быть терактом

В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей, передает шведское издание Aftonbladet. Представитель полиции Туве Хэгга заявил, что в результате наезда есть пострадавшие, однако точное их число он не назвал. Наезд произошел на центральной пешеходной улице города - Drottninggatan.

По мнению очевидца, выложившего видео в Periscope, погибли три человека. О трех погибших также сообщает и The Guardian и местная радиостанция Ekot. О наличии пострадавших сообщает и Reuters.

«Мы были в обувном магазине, мы не слышали никакого шума, потом люди начали кричать. Я смотрю и вижу, что грузовик врезается в стену напротив», - рассказал другой очевидец ДТП.

По словам другого очевидца, грузовик появился как будто бы из ниоткуда. «Я шел по главной улице, когда большой грузовик появился из ниоткуда... Я видел, по крайней мере, два наезда. Я бежал так быстро, как только мог», - сказал он. Грузовой автомобиль остановился только после того, как врезался в витрину торгового центра Åhléns. По данным источника Aftonbladet в полиции, правоохранительные органы не исключают возможность осуществления теракта. Как уточняет издание, три человека лежат на земле. Жертв наезда накрыли оранжевыми покрывалами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14:53 по местному времени. Об этом сообщается на официальном сайте полиции. «Есть пострадавшие, но у нас нет никаких подробностей о характере травм и количестве пострадавших», - сообщили в полиции.

После наезда начата эвакуация людей из столицы Швеции, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение. Шведская телекомпания SVT показала в эфире видео, на котором сотни людей разбегаются в разные стороны от места происшествия. «Назад, назад, это не шутка», - кричали разбегающиеся, уточнила Аftonbladet.

The Local сообщает о том, что на месте происшествия были слышны выстрелы, однако полиция пока не подтверждает данную информацию.

Российское посольство в Стокгольме выясняет, есть ли россияне среди пострадавших, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипломатической миссии. «Сотрудники посольства уточняют всю информацию по инциденту. Мы разбираемся в деталях», — сказал он.

Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups. Он был угнан сегодня, подтвердил Аftonbladet директор по коммуникациям компании Мартен Лит. Когда водитель компании начал разгружать товар, в машину кто-то прыгнул и уехал. Было ли угонщиков несколько или один, в Spendrups не знают. «Водитель не пострадал, но он в шоке. Сейчас он находится в полицейском участке», - уточнил Лит.