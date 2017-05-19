Украинские документы на часть крымской собственности могут признать недействительными

Глава Крыма Сергей Аксенов в письме на имя вице-премьера Дмитрия Козака предложил инициировать внесение в Госдуму отдельного федерального закона, регулирующего прекращение прав собственности на участки в Крыму и Севастополе, выданные госорганами Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо и копию законопроекта. Аксенов отмечает, что сейчас региональные чиновники не имеют права изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству.

В проекте закона речь идет об участках и недвижимости, находящихся на территории общего пользования, например, парки, пляжи, объекты культурного наследия, и ииспользующиеся не по целевому назначению. Права на них предлагается прекратить до 1 января 2021 г.

«Посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов», — поясняет необходимость законопроекта глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Поправки готовятся по апрельскому поручению Козака, рассказал один из крымских чиновников. По его оценкам, под изъятие попадают участки стоимостью $1,3-1,5 млрд. Один из федеральных чиновников оценивает ее в $0,95-1,2 млрд. В аппаратах Козака и Аксенова ситуацию не комментировали.